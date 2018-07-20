Хабенский и Гергиев поддержали идею создать новый парк в Петербурге

Деятели культуры вслед за президентом России Владимиром Путиным поддержали идею врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова построить на набережной Невы парк и театрально-выставочный комплекс.

Одобрительно насчет парка высказались директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев и заслуженный артист России Константин Хабенский.

«Идея создать парк вместо судебного квартала — правильная и мудрая», — заявил Пиотровский в эфире телеканала «Россия 24». «Я всячески приветствую любые инициативы, которые укрупняют возможности, — особенно для юных, для детей и для всех, кто любит культуру», — сказал Гергиев. «Парк — зона, которая будет создана для прекрасных жителей Северной столицы и для гостей», — согласился Хабенский.

По общему мнению, создание современного парка поможет Петербургу подтвердить свой статус культурной столицы России.

Ранее идею нового парка в Санкт-Петербурге одобрил Владимир Путин. «Смотрите, во-первых, — масштаб какой, во-вторых, — место, прямо на берегу Невы, с выходом потом к Петропавловской крепости и на стрелку Васильевского острова. Виды, достойные мировых столиц», — сказал Путин.

В настоящее время на на проспекте Добролюбова выгорожена строительная площадка для возведения комплекса зданий в составе административных зданий Верховного суда и Судебного департамента при Верховном суде, инженерно-технического блока, четырех жилых домов для судей и работников аппарата суда и Дворца танцев Бориса Эйфмана. Предполагалось, что судебный квартал займет территорию около 10 га на набережной Малой Невы, однако стройка сильно отстала от графика.