Глава МИД Австралии обвинила Китай в жестокости к заключенному-блогеру

Министр иностранных дел Австралии Марис Пэйн заявила, что австралийский писатель китайского происхождения Ян Хэнцзюнь содержится в Пекине в «неприемлемых» условиях. На него надели кандалы и ежедневно допрашивают.

«Условия его содержания под стражей предусматривают жесткую изоляцию от внешнего мира, ограничение в общении с семьей и друзьями, а также возобновление ежедневных допросов. Это неприемлемо», — цитирует Reuters слова Пейн.

Бывший китайский дипломат Ян Хэнцзюнь, ставший онлайн-журналистом и блогером, был арестован в августе 2019 года по подозрению в шпионаже. За семь месяцев до этого его задержали в городе Гуанчжоу на юге Китая.

Шпионаж в Китае карается смертной казнью. Китайские власти заявили, что Австралии не стоит вмешиваться в ход процесса.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила «законопроект о демократии и правах человека в Гонконге», направленный против лиц, которые, по мнению американских политиков, оказывают давление на протестное движение в специальном административном районе Китая.