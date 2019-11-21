Палата представителей США одобрила проект закона о демократии в Гонконге

«Законопроект о демократии и правах человека в Гонконге» одобрен в Палате представителей Конгресса США. Документ предусматривает санкции против лиц, которые, по мнению американских политиков, оказывают давление на протестное движение в специальном административном районе Китая.

По данным американской прессы, проект закона поддержали 417 конгрессменов при всего одном голосе против. Накануне документ получил одобрение Сената США. Теперь дело за Дональдом Трампом. Он может поставить свою подпись или наложить вето на инициативу.

Министерство иностранных дел КНР уже выразило решительный протест в связи с одобрением документа и пообещало принять ответные меры. Китай сделает все необходимое для защиты своих интересов и суверенитета.

При этом полиция Гонконга пока лишь пугает протестующих жесткими мерами. Сами участники акций неповиновения демонстрируют куда большую агрессивность, поджигая мосты, устраивая погромы, блокируя городской транспорт и нападая на полицейских с луками и бутылками с горючей смесью.