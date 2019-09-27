Саакашвили «разгадал» план Путина воссоздать СССР к 2024 году

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Владимир Путин собирается восстановить СССР к 2024 году путем объединения части бывших советских республик в единое государство.

«Путин решил к 2024 году к будущим его выборам восстановить Советский Союз и планирует присоединить Грузию, Армению, Молдову, Белоруссию, основную часть Украины, кроме западной. Это его план», — приводит его слова «Интерфакс».



Также Саакашвили сообщил, что власти Грузии под давлением России могут отказаться от курса на вступление страны в НАТО и Евросоюз, а в Тбилиси «имеет место очень большой сговор против грузинской государственности». Экс-президент Грузии не уточнил, откуда у него эта информация.

На заявления Саакашвили уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России нет планов по воссозданию Советского Союза к 2024 году. «Нет, таких планов нет», — сказал Песков РИА Новости.

Напомним, 17 марта 2024 года должны состояться следующие президентские выборы в России. Так как Владимир Путин занимает пост президента второй раз подряд (и четвертый по счету), в соответствии с действующим избирательным законодательством РФ он не сможет принять участие в этих выборах в качестве кандидата на высший пост в государстве.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему текущая ситуация в России напоминает некоторым политикам ту, которая сложилась в СССР накануне перестройки.