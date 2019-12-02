Война за авокадо: как мексиканские картели делят прибыльный бизнес

Более 12 преступных группировок сражаются между собой за контроль над торговлей в мексиканском городе Уруапан и его окрестностях. Десятки людей, вооруженных автоматическим оружием и цепными пилами, вторгаются в леса на западе Мексики. Они рубят деревья и расчищают площади под посадки, запугивая местных жителей, которые пытаются протестовать. Здесь планируют выращивать вовсе не марихуану, как всегда было принято у мексиканских картелей, а авокадо. Сейчас это намного выгоднее, пишет издание Northwest Arkansas Democrat-Gazette.

Торговая ассоциация Уруапана сформировала собственную армию дружинников, чтобы защитить производителей. Угроза со стороны бандитов постоянна — они нападают на богатых владельцев садов, рабочих, собирающих плоды, водителей, которые перевозят их на север в Соединенные Штаты.

После того как в марте нынешнего года члены преступной группировки под названием «Виагра» установили контроль над лесом, они обложили налогом местных жителей, владеющих плантациями авокадо. Бандиты требуют по 100 долларов за акр в качестве «платы за охрану».

«Виагра» столкнулась с конкуренцией. Соперники из картеля «Халиско — новое поколение» также намеревались контролировать этот участок земли. Жители попали в гущу жестокой борьбы. В мае в лес нагрянул целый конвой пикапов c боевиками «Халиско». Перестрелка продолжалась в течение часа. Под деревьями остались десять трупов.

Борьба с наркоторговлей и ее итоги

Мексиканские преступники все чаще отказываются от торговли наркотиками, «уделяя внимание традиционному бизнесу». Они борются за доступ к трубопроводам, используя их для кражи и перепродажи топлива, золотым приискам и не гнушаются даже товарами для супермаркетов. В городе Альтамирано местный производитель «Кока-колы» был вынужден закрыть свой распределительный центр после того, как несколько групп пытались вымогать у него деньги. В Мехико владельцы баров в престижных кварталах платят дань местным бандам, на автомобильных дорогах Мексики количество грабежей грузовиков с 2016 года возросло более чем на 75%.

Новый подход организованной преступности к ведению бизнеса начал проявлять себя с 2006 года в ответ на объявленную правительством войну наркоторговцам. Для многих небольших банд гораздо проще охотиться на местное население. Вторжение картелей в индустрию авокадо — убедительная иллюстрация того, как правительство непреднамеренно спровоцировало подобное насилие. Многие люди в Уруапане с грустью вспоминают начало 1990-х годов, когда лишь один картель занимался незаконным оборотом наркотиков в регионе, а государство находилось с ним в состоянии мира.

Богатство и беда Мичоакана

Производство авокадо неспроста заинтересовало преступные группы. В него буквально влюбились американцы. В период с 2001 по 2018 год среднегодовое потребление этих плодов выросло в США почти в четыре раза. Климат штата Мичоакан-де-Окампо с обильными дождями и солнцем, а также щедрая вулканическая почва делают его идеальным местом для выращивания фруктов. Кроме того регион оказался в уникальном положении — это единственный штат в стране, которому разрешено продавать авокадо в Соединенные Штаты. Американские власти запретили экспорт из Мексики в 1997 году из-за опасений по поводу насекомых-вредителей.

Экспорт авокадо из Мичоакана в США вырос в 2018 году до 2,4 миллиардов долларов. В Уруапане и других местных городах началось строительство элитного жилья и автосалонов, поскольку доходы местных жителей резко увеличились. Криминальные группировки поспешили извлечь выгоду из сложившейся ситуации.

Уход за деревьями и сбор авокадо оплачиваются намного лучше, чем многие другие профессии в Мексике — 60 долларов в день при минимальной заработной плате в пять долларов. Однако эта работа все чаще сопряжена с серьезными рисками. Так команда сборщиков из 12 человек недавно была вызвана на ферму, которой управляют члены банды. Людей заставили работать под угрозой пистолетов в течение семи часов и ничего не заплатили. По словам водителя из Уруапана, за последние полгода его транспортное средство дважды останавливали вооруженные люди, которые заставляли отвезти груз авокадо в незнакомое место. В прошлом году в Мичоакане было убито 1338 человек. Нынешний год стал еще более страшным: в сентябре было совершено 1145 убийств, а общее число погибших превысило 1500. В июне группа производителей авокадо купила в нескольких национальных газетах рекламное место и поместила предупреждения о «непоправимом воздействии» на отрасль, если чиновники не решат проблему безопасности.



В августе Министерство сельского хозяйства США временно приостановило программу проверки авокадо недалеко от Уруапана после угроз некоторым сотрудникам. Местные СМИ сообщили, что один инспектор был украден, а другие подверглись запугиванию после отказа сертифицировать некую ферму.



После того, как картели сожгли два крупных упаковочных завода и похитили 16-летнего сына владельца одного из производств, бизнесмены создали и вооружили собственные гражданские подразделения, возвели сторожевые башни на въездах в каждый город и организовали фактический захват власти — на выборах в муниципальное правительство в избирательном бюллетене был только их кандидат.

Правительство подвергло критике подобную тактику, но пока не вмешивается в ситуацию. И, похоже, усилия производителей авокадо дают свои плоды. В городах стало безопаснее. Но в лесу вырубка деревьев продолжается, как и войны картелей.

Однажды утром в августе жители Уруапана увидели ужасную сцену. Над шоссе кто-то установил плакат с надписью «Будь патриотом — убей «Виагру!» Под ним лежали десять расчлененных трупов. Еще девять — семь мужчин и две женщины — свисали с моста. Акция устрашения была проведена группировкой «Халиско — новое поколение».

Недавно бразильских экологов обвинили в сознательном поджоге лесов Амазонии ради сбора пожертвований.