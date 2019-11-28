Экологов обвинили в поджоге лесов Амазонии ради пожертвований

Четыре экологических активиста арестованы бразильской полицией после обыска офиса неправительственной организации Projeto Saúde e Alegria/ «Здоровье и счастье» (PSA). Их обвинили в преднамеренном поджоге тропических лесов в бассейне реки Амазонка. Волонтеры помогали тушить пожары в северной части штата Пара. Правозащитники утверждают, что силовая акция властей страны является политически мотивированной.

В начале 2019 года тысячи пожаров буквально разорили тропический лес Амазонки на территории Бразилии. Крайне правый президент Жаир Больсонару уже заявлял, что неправительственные экологические организации сами разожгли огонь, но не представил никаких доказательств этого обвинения.

В сентябре пожар в популярном туристическом районе Альтер-ду-Чао уничтожил лес на территории, равной 1600 футбольным полям. Добровольцам и пожарным понадобилось четыре дня, чтобы взять ситуацию под контроль.

Десять хорошо вооруженных полицейских ворвались в штаб-квартиру PSA 26 ноября и конфисковали компьютеры и документы. Организация основана в 1987 году. Она реализует социальные и медицинские программы в отдаленных населенных пунктах на Амазонке и неоднократно отмечена наградами, пишет сайт «Би-би-си».

По заявлению полиции, операция была проведена в рамках расследования, которое показало, что неправительственные организации, в том числе PSA, организовали пожары ради получения пожертвований. Четверо арестованных имели «конфиденциальную информацию и изображения пожаров», которые «являются подозрительными».

«Они фотографировали, публиковали и призвали правительство помочь контролировать те же пожары, которые сами вызвали», — заявили в полиции.

Тем не менее, местные СМИ сообщили, что телефонные разговоры, фигурирующие в полицейском расследовании, не доказывают вины подозреваемых в каком-либо преступлении.

По словам основателя PSA Эудженио Сканнавино, организация «шокирована» арестами, обвинение является абсурдным и служит лишь оправданием версии о намеренных поджогах, озвученной президентом Бразилии.

По данным газеты Folha de S. Paulo, охраняемые леса в Альтер-ду-Чао были уничтожены предпринимателями из-за операций с недвижимостью, и что федеральные прокуроры подозревают, что один из них был организован захватчиками земли.

Правозащитная группа Amnesty International заявила об отсутствии «прозрачности или официальной информации» об арестах. Это является «поводом для беспокойства». Greenpeace осудил аресты как «попытку очернить общественные движения и неправительственные организации, которые пытаются сохранить леса Амазонки». Тем временем судья штата Пара отказал четырем арестованным активистам в освобождении под залог.

Ранее стало известно, что далеко не все жители тропических лесов Амазонки согласны с мировым сообществом, которое настаивает на защите этих уникальных экологических систем.