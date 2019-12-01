Двух игравших в снегу мальчиков застрелили в США

Двое детей были убиты утром 1 декабря в результате стрельбы возле дома в американском Миннеаполисе. Полиция ведет переговоры с подозреваемым, находящимся в доме, из которого прозвучали выстрелы, сообщил телеканал Fox.

Представители правоохранительных органов прибыли на место происшествия на Окленд-авеню после звонка о стрельбе. Перед домом были найдены двое раненых несовершеннолетних. Им оказали медицинскую помощь, но оба мальчика вскоре умерли.

«Это были два маленьких мальчика, которых застрелили во время игры на снегу. Это ужасно, это трагедия», — заявил официальный представитель полиции Миннеаполиса Джон Элдер.

Полицейские ведут переговоры с подозреваемым взрослым мужчиной. По данным властей, стрельба произошла из-за возникшего спора. В доме могут находиться и другие люди. Ситуация похожа на захват заложников. Жители соседних домов эвакуированы в качестве меры предосторожности.

По данным полиции Миннеаполиса, это третье убийство в городе со Дня благодарения.

Ранее не менее десяти человек получили ранения в результате стрельбы в Новом Орлеане.