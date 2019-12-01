Неизвестный открыл стрельбу в оживленном районе Нового Орлеана

В результате стрельбы в Новом Орлеане не менее 10 человек получили ранения.

Как сообщает NBC, двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

На месте происшествия задержан мужчина, причастность которого к преступлению в данный момент устанавливается.

По данным телеканала, стрельба произошла во Французском квартале. Этот оживленный район расположен в исторической части города.