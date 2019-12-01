Неизвестный открыл стрельбу в оживленном районе Нового Орлеана
- 01 декабря 2019, 15:35
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В результате стрельбы в Новом Орлеане не менее 10 человек получили ранения.
Как сообщает NBC, двое пострадавших находятся в критическом состоянии.
На месте происшествия задержан мужчина, причастность которого к преступлению в данный момент устанавливается.
По данным телеканала, стрельба произошла во Французском квартале. Этот оживленный район расположен в исторической части города.
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