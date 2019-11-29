Как провести отпуск в Донбассе: мирный Донецк и его секреты

Один мой хороший знакомый согласился рассказать читателям «Ридуса» о недавнем путешествии в Донбасс, о разных аспектах жизни и местах — сугубо мирных и прифронтовых. Поведать о бытовых мелочах людям, которые там не бывали. Возможно, кто-то захочет вместо очередного отпуска где-нибудь в Турции посетить этот регион. Сам Андрей Михайлов так и сделал. Взял и поехал. И вот его рассказ.

Как добираться

В ближайшее время в Донбасс обещают пустить поезда, но пока их нет. Авиационное сообщение тоже по понятным причинам отсутствует. Основной способ пересечь границу — наземный: на автобусе или автомобиле.

«Ну если сами добираетесь, тут все очевидно. Если же на общественном транспорте, то есть разные варианты. Самый простой и дешевый — автобус официальный или транспорт с интернет доски объявлений прямо до Донбасса. Стоит это приблизительно от двух до трех тысяч рублей, если от Москвы до Донецка. До Луганска несколько дешевле. Если это большой официальный автобус, то он идет довольно долго с длительными остановками — около 22 часов. Если, к примеру, минивэн по объявлению, то 14−16. Самому можно еще быстрее», — говорит Андрей.

Более комфортный, но более дорогой способ, подходящий жителям всей страны — до Ростова на поезде или самолете, а оттуда уже автобусом.

«По дороге к границе можно полюбоваться красотами донских степей. Правда, это не настолько интересно, как разнообразные пейзажи Донбасса с терриконами. Вот где действительно есть, за что глазу зацепиться. Донбасс вообще сложно не полюбить. Покой бы и мир этой территории, люди работящие, природа прекрасная, можно было бы райский уголок сделать».

Если вы думаете, что граница чисто номинальная, то это не так. Все серьезно: пропускной пункт, досмотр, граница со стороны РФ, граница со стороны ДНР. Даже магазины «дьюти-фри» бывают. Если везете животных, подготовьте ветеринарные справки. Визы, конечно, не требуются, но документы и вещи проверят серьезно. Если везете с собой что-то в больших количествах, то, говорят, это может стать проблемой. Одно дело — лекарства для себя, другое — ящиками. Гуманитарная помощь должна идти только официальными каналами через МЧС. Если что-то надо доставить, то это иногда лучше купить уже на месте.

«Забавно, что небольшие задержки мы получили на обеих границах. На нашей компетентные товарищи отдельно разговаривали с военнослужащим ДНР. А на границе республики возникли вопросы уже к его сыну, приехавшему навестить отца. Вопросы по причине того, что тот гражданин ЕС из Германии. Однако все это разрешилось удачно», — рассказал Андрей.

На земле Донбасса

Первый сюрприз после пересечения границы — отключение «Билайн». Говорят, что как-то можно наладить МТС, но остальные российские операторы перестают работать после пересечения границы полностью. Ни позвонить, ни в интернет зайти.

Остатки советской эпохи, здесь их не уничтожают. Патриотические рисунки на остановках для ДНР — норма. Рисунок символизирует единство с Россией.



После красивых, но однообразных степей Кубани Донбасс с его терриконами, холмами и цветущей природой — прекрасен. В Москве в это время уже промозглая осень, тут — как на курорте. Вот только следы войны время от времени напоминают о том, что здесь происходит.



Место, где следы войны более чем заметны. Это Саур-Могила. Здесь был величественный монумент памяти героев Великой Отечественной войны. Здесь же были кровопролитные сражения. Украина долго обстреливала эти места, потому сейчас от памятника осталась груда камней на холме.



Дороги Донбасса после Москвы кажутся совсем не идеальными. И это не удивительно после стольких лет войны. «Честно говоря путешествия по России в провинции видел тоже не лучшие», — отметил Андрей.



Газовые трубы идут в основном поверху.



Народ Донбасса — работящий. Вопреки войне жизнь идет, поля колосятся, комбайны работают.



Однако и забывать, что война под боком, тоже не стоит.



Несмотря на то, что ДНР и ЛНР занимают по сути всего треть от бывших Донецкой и Луганской областей Украины, размеры их все равно достаточно ощутимые. По дороге до Донецка приходится проехать ряд деревень и городов, в целом похожих на небольшие провинциальные города России, но со своей спецификой.



Многие дорожные знаки до сих пор на «мове» и сохранили на себе следы войны.



Техногенный пейзаж города Зугрес запоминается ГРЭС, доминирующей над типовыми многоэтажками.



Харцызск. Такие билборды часто встречаются в ДНР.



В Донбассе много красивых храмов.



Скульптуры и памятники подчеркивают, что Донбасс в первую очередь — шахтерский регион. День шахтера празднуют даже те, кто в шахтах не работал.



В самих городах вдали от зоны обстрела жизнь идет совершенно так же, как у нас. Вот открытие какого-то магазина, аниматоры у входа развлекают детишек.



Донецк

«Высадившись на южном вокзале, стал искать способ, как связаться со знакомыми. Как я уже говорил, мой „Билайн“ отключился сразу после границы. Очевидно, что надо купить местную симку, тем более что высадился я рядом с большим торгово-развлекательным центром. Для приезжих из России будет еще один сюрприз. Я сразу пошел в ближайший салон с мобильными телефонами, который был в этом торговом центре. Оказалось, что симку местного оператора „Феникс“ там так просто не купишь», — рассказал Андрей.

Что бы купить sim-карту, нужно найти почтовое отделение и идти туда с паспортом. Без связи, ни знакомым позвонить, ни такси вызвать. «А до почты с пересадкой куда-то там ехать. К счастью по дороге нашел-таки специализированный салон этого оператора и смог купить симку, заполнив подробно анкету с паспортными данными и адресом, где буду проживать. До этого единственный способ связаться со знакомыми — вайфай в торговом центре», — пояснил путешественник.

Сейчас в ДНР довольно неплохо со связью и даже мобильным интернетом. В ЛНР свой оператор — «Лугаком», совместимый с «Фениксом». «Но совместимый как-то криво. Работает не всегда, интернета там уже не будет с донецкой симкой», — добавил Андрей.

В плюс однозначно запишем местное такси. Короткий единый номер из трех цифр, подъезжает быстро, тут же придет sms с номером и маркой автомобиля. По прибытии точная сумма по счетчику тоже в sms — обмануть пассажира не получится. «Это круче любых агрегаторов, не нужно ни спец программ, ничего, просто короткий номер с любой точки», — подчеркивает мой собеседник.

«По поводу проживания, лично я арендовал квартиру. Есть там организации, позволяющие арендовать посуточно. „Двушка“ в центре обошлась 900 рублей в день. Не роскошная, здание старое, но внутри более-менее некий ремонт сделан», — добавил Андрей.

Дальше — прогулка по городу. Мемориальные доски — печальное напоминание, что тут не всегда бывает так мирно, как кажется сейчас. Эти люди были убиты неизвестными.



Напротив библиотеки технического университета — памятник Джону Юзу, по сути, основателю города.



Даже граффити на стенах в Донецке конечно со своей, шахтерской спецификой.



Здание самого университета — старое, и выглядит менее эффектно, чем библиотека.



Памятник студентам, павшим в Великой Отечественной войне.



По улице Артема можно выйти к главному собору Донецка. Он не настолько большой, как Храм Христа Спасителя в Москве или Казанский собор Петербурга, но тоже довольно внушительный.



Памятник Сергию Радонежскому.



Подарок от армян в память о геноциде их народа и беде Донбасса. «Вот это конечно правильный поступок. Донбасс вообще многонационален давно, потому он никак не мог принять радикал-националистическую идеологию майдана. Так исторически сложилось именно из-за того, что он -центр угледобычи», — пояснил Андрей.



«Знаю, что украинская пропаганда пытается представить жителей Донбасса этаким плебсом. Некультурным „быдлом“. Так вот, в Донецке очень хорошие театры и попасть на интересный спектакль непросто. Билеты раскупают за месяцы. Даже в войну люди стоят в очереди в оперу и балет. Они иногда в России бывают с гастролями, советую посетить», — сказал мой знакомый.



Работник местного МЧС.



Пять лет молодому государству.



«Видите через дорогу большой белый внедорожник? Тут их все знают, но недолюбливают, поскольку ждали от них хоть какой-то помощи. А они как слепые — не замечают происходящее. Это наблюдатели ОБСЕ», — сказал Андрей.



«А это тем, кто считает, что жители Донбасса хотели только независимости. Такого в моих рассказах будет еще много. Они чувствуют себя едиными с Россией, и подчеркивается это много где», — подчеркул путешественник.



В отличие от Украины здесь не ведут борьбу со своей советской историей, со своим прошлым.



Символика республики во многих местах.



«Однако перед памятником Ленину на вершину водрузили не флаг ДНР, а российский „триколор“. Как раз недавно был день российского флага. Это вовсе не потому, конечно, что это сделали какие-нибудь там российские войска, это делают местные», — добавил Андрей.



«Ну и конечно памятник. Как помним, в Харькове был большего размера. Его сломали радикалы. Но среди них ходят слухи, что тот был, дескать, не главный. Вот если сломать этот, то тогда счастье и настанет. А пока он стоит этого не будет. Смешно, но они это реально пишут в соцсетях жителям Донецка. При том, что руководство ДНР — далеко не коммунисты. Просто здесь не принято воевать со своей историей», — сказал мой собеседник.



Понятно, что официально российский «Сбербанк» в Донецке сейчас не работает.



«А в центре, такое ощущение, что и нет войны. Скверы, фонтаны с подсветкой, рестораны и клубы, семьи с детьми и отдыхающая молодежь. Даже ресторанчик с собственным крафтовым пивом есть. Что любопытно, американская социальная сеть ценителей пива Untappd, которая показывает даже какие-то мелкие забегаловки у нас, тут отказалась работать. Сообщила, что в радиусе 70 километров пива нет. Один раз встретил в центре сидящих на скамейке пару вооруженных людей в форме народной милиции ДНР. Не „подводных бронеконных десатников из Бурятии“. В остальном центр гуляющий напоминает даже какую-нибудь Москву. С одним исключением, Москва гуляет, как известно, круглые сутки. А тут вечером комендантский час. Он довольно сильно влияет на жизнь. По этой причине спектакли в театрах начинаются раньше, чем у нас. И кажется, вот она — обыденная жизнь. Но это центр, на окраине все по-другому. Там война. Поэтому в следующей истории мы поедем именно туда, где война. Что бы я мог вам показать все грани Донбасса. Мы пойдем на передовую», — завершает рассказ Андрей Михайлов.

