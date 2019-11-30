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Рабочие камеры фотовидеофиксации установят вместо сотен муляжей в Москве

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© © Егор Алеев/ТАСС

© © Егор Алеев/ТАСС

В 2020 году все установленные в столице муляжи заменят на работающие комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Как сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), в настоящее время в Москве установлены 387 обычных муляжей и 424 муляжа с функцией мониторинга потока.

«В следующем году все они будут заменены на рабочие комплексы фотовидеофиксации», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Ранее ЦОДД планировал установить в 2020 году на дорогах Москвы 600 камер, взятых в аренду. Их работоспособность будет обеспечиваться подрядчиком в течение действия пятилетнего контракта, а по истечении срока аренды комплексы перейдут в собственность ЦОДД.

Отмечается также, что большинство камер установят в очагах аварийности для снижения числа ДТП.

Как сообщал «Ридус», Госавтоинспекция впервые запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация обо всех камерах, расположенных на автомобильных дорогах. Пока этот раздел работает в тестовом режиме, в нем можно найти все места, где установлены работающие в автоматическим режиме фото- и видеокамеры.

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