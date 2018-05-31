ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах

Госавтоинспекция впервые запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация обо всех камерах, расположенных на автомобильных дорогах.

Пока этот раздел работает в тестовом режиме, в нем можно найти все места, где установлены работающие в автоматическим режиме фото- и видеокамеры.

Новый раздел создан с целью более широкого информирования участников дорожного движения о местах установки комплексов автоматической фотовидеофиксации, — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, раздел был создан по итогам июньского заседания Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности движения, сообщается на сайте ведомства.

Информация о появлении карты с камерами вызвала такой ажиотаж, что сайт упал из-за наплыва посетителей.

Как писал «Ридус», 26 июня на заседании Госсовета президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что камеры слежения на дорогах установлены для снижения аварийности, травматизма и сохранения жизни людей, поэтому «не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать».

