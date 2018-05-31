ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
- 31 июля 2019, 11:54
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Госавтоинспекция впервые запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация обо всех камерах, расположенных на автомобильных дорогах.
Пока этот раздел работает в тестовом режиме, в нем можно найти все места, где установлены работающие в автоматическим режиме фото- и видеокамеры.
Новый раздел создан с целью более широкого информирования участников дорожного движения о местах установки комплексов автоматической фотовидеофиксации, — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, раздел был создан по итогам июньского заседания Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности движения, сообщается на сайте ведомства.
Информация о появлении карты с камерами вызвала такой ажиотаж, что сайт упал из-за наплыва посетителей.
Как писал «Ридус», 26 июня на заседании Госсовета президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что камеры слежения на дорогах установлены для снижения аварийности, травматизма и сохранения жизни людей, поэтому «не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать».
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