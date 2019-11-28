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Губернатор Левченко запер ветерана труда в разрушенном паводком доме

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Ветеран труда и труженица тыла Мария Симонова до сих пор вынуждена оставаться в разрушенном из-за паводка доме в поселке Гадалей Тулунского района Иркутской области.

«Печь и полы повело, фундамент пошел трещинами, растет грибок. При этом Мария Симонова уже три года прикована к постели», — сообщает автор Telegram-канала «Неколчак».

Местные чиновники из команды губернатора Сергея Левченко до сих пор не выдали сыну Симоновой акт обследования дома. Из-за этого мужчина не может написать заявление на капитальный ремонт или получение сертификата на новое жилье.

Мария Симонова — не единственная пострадавшая от паводка, которая вот уже несколько месяцев не может дождаться от региональных властей обещанной помощи. По данным Общероссийского народного фронта, около 90% жителей поселков, попавших в зону затопления, испытывают трудности с получением денежных выплат, а 57% — не согласны с результатами обследования домов, но у них нет денег, чтобы оспорить решение комиссии.

Сам Левченко занят в настоящий момент не решением проблем жителей региона, а спасением своего бизнеса. Ранее правоохранительные органы обвинили руководство компании «Звезда», которая является одной из основ материального процветания семьи губернатора, в отмывании более 500 миллионов рублей.

«Криминальная история с фирмой „Звезда“, особенно на нынешнем этапе, когда дело дошло до задержания директора и выемки документов, — это прямая угроза губернатору. Пожалуй, она потребует полностью сломать рабочий график, ибо это ситуация, в которой надо спасать и семейную лодку, и быт. Все это тревожно, с учетом толком не доведенной до конца работы в районах, пострадавших от паводков, в ситуации, когда в области не просто не запущены, но даже на бумаге не существуют серьезные проекты развития», — отмечал политолог Сергей Шмидт.

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Комментарии (1)

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    Михаил Морозовсегодня, 11:35

    Ну здесь можно и порассуждать о назначаемости губернаторов итд. А вообще всем пострадавшим надо незамедлительно помочь.

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Видео: обзор 2-го дня 5-го тура Лиги чемпионов

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Телеканал «Матч ТВ» опубликовал на своем YouTube-канале обзор всех матчей второго игрового дня пятого тура Лиги Чемпионов УЕФА. Посмотреть снова есть на что — очень много красивых голов, победа питерского «Зенита» и новые интересные моменты системы видеоповторов VAR.

Нападающий «Барселоны» Леонель Месси не оставил камня на камне в матче против дортмундской «Боруссии». Аргентинец поучаствовал в трех голах своей команды — забил сам, а также ассистировал Луису Суарезу и Антуану Гризманну. Также в этом матче установил новый рекорд ЛЧ — он забил тридцати четырем разным командам в этом турнире.

Питерский «Зенит» накануне должен был выигрывать во что бы то ни стало и он это сделал. Хозяева с берегов Невы принимали французский «Лион» и уверенно переиграли его со счетом 2:0. Таким образом, «Зенит» сохраняет все шансы на выход из группы и в последнем туре отправится на выезд в Бенфику.

Система видеоповторов VAR снова продолжает радовать одних болельщиков и огорчать других. Интереснейший момент случился в матче «Славия» — «Интер». На 34-й минуте футболисты чешской команды атаковали соперника, упустили мяч в чужой штрафной, итальянцы вынесли его к воротам «Славии». Далее вратарь чехов не очень удачно сделал вынос, «Интер» сразу же воспользовался моментом и забил гол. Казалось бы, момент стопроцентный, никакого оффсайда нет. Но главный арбитр, посмотрев момент у ворот итальянцев отметил, что именно там защитник «Интера» совершил фол, после чего уже мяч улетел к воротам «Славии». В результате, гол итальянцев отменили. 

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+0

Комментарии (0)

  • Small default
    Михаил Морозовсегодня, 11:35

    Ну здесь можно и порассуждать о назначаемости губернаторов итд. А вообще всем пострадавшим надо незамедлительно помочь.

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