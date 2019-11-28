Губернатор Левченко запер ветерана труда в разрушенном паводком доме

Ветеран труда и труженица тыла Мария Симонова до сих пор вынуждена оставаться в разрушенном из-за паводка доме в поселке Гадалей Тулунского района Иркутской области.

«Печь и полы повело, фундамент пошел трещинами, растет грибок. При этом Мария Симонова уже три года прикована к постели», — сообщает автор Telegram-канала «Неколчак».



Местные чиновники из команды губернатора Сергея Левченко до сих пор не выдали сыну Симоновой акт обследования дома. Из-за этого мужчина не может написать заявление на капитальный ремонт или получение сертификата на новое жилье.

Мария Симонова — не единственная пострадавшая от паводка, которая вот уже несколько месяцев не может дождаться от региональных властей обещанной помощи. По данным Общероссийского народного фронта, около 90% жителей поселков, попавших в зону затопления, испытывают трудности с получением денежных выплат, а 57% — не согласны с результатами обследования домов, но у них нет денег, чтобы оспорить решение комиссии.

Сам Левченко занят в настоящий момент не решением проблем жителей региона, а спасением своего бизнеса. Ранее правоохранительные органы обвинили руководство компании «Звезда», которая является одной из основ материального процветания семьи губернатора, в отмывании более 500 миллионов рублей.

«Криминальная история с фирмой „Звезда“, особенно на нынешнем этапе, когда дело дошло до задержания директора и выемки документов, — это прямая угроза губернатору. Пожалуй, она потребует полностью сломать рабочий график, ибо это ситуация, в которой надо спасать и семейную лодку, и быт. Все это тревожно, с учетом толком не доведенной до конца работы в районах, пострадавших от паводков, в ситуации, когда в области не просто не запущены, но даже на бумаге не существуют серьезные проекты развития», — отмечал политолог Сергей Шмидт.