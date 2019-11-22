Почему Левченко не ликвидирует последствия наводнения в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко бросил все силы на спасение своего семейного бизнеса. Сейчас ему не до управления регионом, поэтому каких-либо решительных действий по ликвидации последствий наводнения, которое случилось в области прошедшим летом, ждать от него не приходится, считает иркутский политический обозреватель Галина Солонина.

«Наводнение этого года показало, что в регионе не отлажены даже системы предупреждения об опасных природных явлениях, нет работающих регламентов взаимодействия в условиях ЧС. Это приводит к тому, что в критической ситуации люди оказываются брошенными на произвол судьб», — отметила Солонина в интервью изданию «Иркутск сегодня».

Расследование правоохранительных органов в отношении компании «Звезда» стало самым громким делом за последние несколько лет. Руководство предприятия обвиняют в отмывании более 500 миллионов рублей, которые «Звезда» получила по госконтракту на замену лифтов в жилых домах. Примечательно, что никакого опыта в этой сфере компания не имеет.

«Звезда» является одной из основ материального процветания губернатора Левченко. Директором фирмы числится Олег Хамуляк, помощник сына главы региона Андрея Левченко, возглавляющего фракцию КПРФ в заксобрании Иркутской области. А учредителем «Звезды» стал Андрей Ядришников, юрист ЗАО «Стальконструкция» (эта компания также контролируется семьей Левченко).

Криминальная история с фирмой «Звезда», особенно на нынешнем этапе, когда дело дошло до задержания директора и выемки документов, — это прямая угроза губернатору. Пожалуй, она потребует полностью сломать рабочий график, ибо это ситуация, в которой надо спасать и семейную лодку, и быт. Все это тревожно, с учетом толком не доведенной до конца работы в районах, пострадавших от паводков, в ситуации, когда в области не просто не запущены, но даже на бумаге не существуют серьезные проекты развития, — констатирует политолог Сергей Шмидт.

Он добавил, что на данный продолжении губернаторства Левченко заинтересовано в первую очередь ближнее окружение главы региона — те, кто воспринимает чиновничью должность как источник баснословных доходов. Что же касается простых граждан, то они от Сергея Левченко порядком устали. Ранее ВЦИОМ провел в области социологическое исследование и выяснил, что более 50% населения желает скорейшей отставки Левченко.