Ученые раскрыли тайны анатомических манекенов

Примерно в середине XVI века в медицинских кругах возник интерес к трехмерным анатомическим манекенам — куклам, демонстрирующим внутреннее строение тела человека. Их истинное назначение до сих пор остается загадкой. Американские ученые из Университета Дьюка выполнили цифровое сканирование нескольких подобных фигурок и определили материалы, использованные для их изготовления.

Крошечные, причудливо вырезанные из воска, дерева или слоновой кости, анатомические статуэтки имеют солидный возраст. По мнению ученых, их начали изготавливать в Германии в конце 1600-х или начале 1700-х годов. Возможно, первым над ними стал трудиться Стефан Зик — известный резчик из Нюрнберга, чьи работы сейчас высоко ценятся на антикварном рынке.

«Врачебные куклы» имеют размеры от 12 до 24 сантиметров и подвижные руки. Если снять с туловища меленькую крышку, то внутри тела можно увидеть крошечные, тщательно вырезанные органы. Легкие, сердце, кишечник, мочевой пузырь, почки, желудок, печень и поджелудочную железа — все их можно вынуть наружу. Существуют мужские и женские фигурки, но большинство манекенов демонстрируют беременных женщин, с крошечным плодом, прикрепленным к матке красным шнуром.

Для чего их делали

Ученые пока лишь строят догадки по поводу предназначения маленьких копий человеческого тела. Историки не верят, что они являлись учебными пособиями, учитывая отсутствие сложных деталей внутренних органов. Было высказано предположение, что манекены, возможно, использовались врачами для объяснения процесса родов своим пациенткам. Однако, по мнению знатока искусства Кали Бакли, гораздо более вероятно, что куклы были предметами коллекционирования, популярными среди врачей-мужчин как признак роскоши или богатства.

Университет Дьюка располагает одной из самых больших коллекций сохранившихся манекенов. Здесь хранятся 22 из 180 кукол, известных в мире. Статуэтки были переданы в 1956 году в качестве подарка из частной коллекции хирурга и историка медицины Джозайи Чарльза Трента. Это хрупкие предметы, восприимчивые к легким повреждениям, поэтому их редко показывают в музее.

Что дало сканирование

Два года назад было принято решение о сканировании всей коллекции. Ученые хотели сохранить хрупкие произведения искусства в цифровом виде и обеспечить возможность 3D-печати копий для демонстрации.

Сканирование для создания трехмерного рентгеновского изображения имеет значительно более высокое разрешение, чем стандартное. Каждый орган кукол был тщательно завернут в ткань или пузырчатую пленку, которые пропускают рентгеновские лучи. Затем их вставили обратно в манекены. Подвижные руки тоже облачили в прокладки, чтобы они не двигались во время сканирования. После этого каждую фигурку помещали на вращающуюся платформу для сканирования со всех возможных углов. Полученные изображения были реконструированы в 2D-поперечные сечения и затем собраны вместе для получения окончательного 3D-варианта.

По словам ученых, когда-то, еще до передачи коллекции университету, с куклами могли играть дети. Это оставляло сомнения в правильности распределения внутренних органов между фигурками. Их могли просто перепутать. Но сканирование показало, что все находится на своих местах. Исследование также помогло точно определить материал, из которого выполнены статуэтки. Кость может быть слоновой, или более дешевой — китовой. Это могут быть рога оленя или бивни мамонта. Все они имеют отличающуюся микроструктуру.



Сканирование показало, что 20 из 22 манекенов действительно были вырезаны из настоящей слоновой кости — очень дорогого материала для XVII века. Один был сделан из рога, а другой содержал части из слоновой и китовой кости. На некоторых манекенах нашли признаки ремонта: внутренние штифты и винты. В некоторых случаях конечности были прикреплены металлическими деталями.

Новая информация может пролить свет на то, откуда поставлялась слоновая кость для изготовления манекенов. Наиболее распространенные торговые пути тех времен вели из Африки, однако могли быть и другие варианты. Раскрытие этой тайны поможет определить более точно и временной интервал изготовления кукол. Например, Германия могла иметь доступ к слоновой кости из Африки между 1650 и 1700 годами.



Авторы исследования надеются на сотрудничество с другими коллекционерами и хотят со временем выложить 3D-изображения в интернет для бесплатной демонстрации. Пользователи смогут выполнять виртуальные расчеты или даже загружать данные изображений для создания своих собственных трехмерных копий.

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