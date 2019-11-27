найти ×
   
  • USD
    63.97
  • EUR
    70.44
СохранитьСохранено0
×

006071

Японский парламент надел шлемы от землетрясения

Small 85fd31f863

Депутаты японского парламента надели складные пластиковые шлемы во время отработки действий при землетрясении. Пример своим коллегам подал спикер Тадамори Осима. Он же зачитал правила поведения во время удара стихии.

«Если что-нибудь случится во время парламентской сессии, пожалуйста, быстро наденьте на голову защитный шлем и приготовьтесь сохранять спокойствие», — обратился к депутатам Осима.

Это учение с применением защитных шлемов стало вторым за время работы парламента, поскольку спецсредства ввели в 2017 году. Сейчас они находятся под креслами депутатов.

Землетрясения происходят в Японии очень часто. Мощный удар стихии в 2011 году вызвал сильное цунами. Погибло около 20 тысяч человек.

Накануне сильное землетрясение произошло в Албании. Разрушено множество домов, есть жертвы и пострадавшие.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Названо самое распространенное заболевание у российской молодежи
6155188читать позжечитаю позже
Общество
Госдума может освободить водителей от некоторых штрафов
3013845читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress

Хорошие аккумуляторы — не обязательно самые емкие и дорогие.

13035114читать позжечитаю позже

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом21 августа

В тестировании участвовали 22 тысячи абонентов.

0336589читать позжечитаю позже