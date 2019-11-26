Не менее 18 человек погибли при землетрясении в Албании

Сильное землетрясение магнитудой 6,4 произошло 26 ноября в Албании. Уже известно о 18 жертвах удара стихии. Еще более 600 человек получили ранения, сообщило министерство обороны страны.

Эпицентр землетрясения, по данным Геологической службы США, находился вблизи албанской столицы — Тираны — в десяти километрах к северо-западу от города Шиджак. Глубина залегания очага оценивается в десять километров.



Наибольшие разрушения зафиксированы в городе Дуррес. Из-под обломков домов извлекли 43 человека. Почти 500 зданий разрушено в Тиране.



Сейсмологи отмечают, что землетрясение ощущалось на территории других стран — Северной Македонии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Греции, Хорватии и в ряде южных провинций Италии.



В конце октября сразу два землетрясения за сутки произошли у Курильских островов.