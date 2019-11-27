«Никакого мракобесия»: Онищенко одобрил совет врача посещать мощи

Рекомендация отоларинголога Юрия Белоненко, прописавшего пациентке вместе с лекарствами посещение мощей святителя Луки в Симферополе, не показалась депутату Госдумы, доктору медицинских наук и профессору РАН Геннадию Онищенко мракобесием.

«Я не вижу здесь никакого мракобесия, — сказал он в беседе с „360“, — От инфекций это, конечно, не вылечит, но мобилизовать волю может».

При этом, по словам депутата, такой совет все же следовало дать на словах. Эффект был бы тот же, а вопросов меньше.

Онищенко также напомнил слова психиатра Владимира Бехтерева: «Если больному после разговора с врачом не стало легче, то это не врач».

«Психологическая и психическая мобилизация человека, в том числе и с элементами внушения со стороны врача, безусловно играет позитивную роль», — подчеркнул Онищенко в интервью телеканалу.

Сам же Белоненко признался, что к таким назначениям не прибегает не часто, а только в «исключительных случаях, когда не в силах однозначно решить проблему».

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко дал российским пенсионерам рекомендации по борьбе с жиром на животе, избыток которого связан с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. По его словам, лучше всего худеть, сочетая физические упражнения и умеренность в еде.