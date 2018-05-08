найти ×
   
  • USD
    64.91
  • EUR
    72.41
СохранитьСохранено0
×

00277

«Чуть-чуть впроголодь»: Онищенко рассказал пожилым россиянам как жить

Small f78f8d6c11
© ИТАР-ТАСС/ Михаил Почуев

© ИТАР-ТАСС/ Михаил Почуев

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко дал российским пенсионерам рекомендации по борьбе с жиром на животе, избыток которого связан с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. По его словам, лучше всего худеть, сочетая физические упражнения и умеренность в еде.

«Нужно понимать, что любой человек, который имеет избыточный вес, или находится пока еще в недиагностированной стадии диабета, или уже на ранней стадии заболевания», — предупредил Онищенко.

«Надо не забывать, что объем потребляемой пищи, особенно у возрастных людей, когда снижены обменные процессы, тоже должен быть эффективным. Сочетание — жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой — самое эффективное», — заявил он RNS.

Накануне Онищенко прокомментировал решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) официально классифицировать «офисное выгорание» как болезнь, рассказав что у людей, которые страдают этим заболеванием, появляется правовая возможность лечиться и даже брать больничный.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал повышать рождаемость с помощью духовного воспитания.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити
19062644читать позжечитаю позже
Общество
Три главные причины разводов
171438555читать позжечитаю позже

главное


Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро

Вырученные деньги пойдут на финансирование иллюстрированной книги о пандах венского зоопарка.

7123760читать позжечитаю позже
|статья

Тесты
Тест: Знаете ли самых знаменитых художников мира?08 мая 2018

Разбираетесь ли вы в мировой живописи?

24020482читать позжечитаю позже