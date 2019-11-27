Госдума объявляет войну наркоторговцам из даркнета

В Госдуме 2 декабря состоятся парламентские слушания на тему «Угроза пропаганды и распространения наркотиков в интернете: чем нам грозит даркнет». Депутаты и представители гражданского общества обсудят меры противодействия площадкам даркнета (теневого сегмента Сети), через которые осуществляется торговля запрещенными веществами.

По итогам слушаний предполагается систематизировать полученные предложения, чтобы затем использовать их в разработке соответствующих законодательных инициатив.

Первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю Общественной палаты РФ Артем Кирьянов отметил, что российская структура противодействия распространению и пропаганде наркотиков, к сожалению, не отвечает вызовам цифровизации. По словам эксперта, даркнет объединяет более тысячи городов РФ. Таким образом, наркотики доступны практически каждому россиянину.



Именно даркнет катализирует непосредственное изготовление наркотических средств на территории РФ, предоставляя все нужные для этого ингредиенты. Поэтому действия властей должны быть решительными. В этой связи, на мой взгляд, необходимы изменения в работе правоохранительных органов. Возможно, стоит задуматься над тем, чтобы функциями по противодействию наркотикам обладал какой-либо один орган. Может быть, правильно будет поставить вопрос, чтобы координирующая роль принадлежала ФСБ, — сказал Кирьянов.

«Также нельзя оставлять без внимания и вопрос с профилактикой и доведением до молодых людей информации о вреде наркотиков. А то сегодня сформировалась целая культура, которая говорит, что наркотики — это всего лишь средство для расслабления и элемент крутости», — заключил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить и внести в УК правки об уголовной ответственности за популяризацию наркотических веществ в интернете. Ответственность за это возложена на премьер-министра страны Дмитрия Медведева.