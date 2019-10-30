Адвокат объяснил, как должен работать закон о пропаганде наркотиков

Партия «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете и СМИ. В частности, эсеры предлагают отправлять популяризаторов запрещенных веществ в колонию на срок до семи лет.

«Нас давно тревожит очень опасная тенденция так называемого „мягкого потребления“, когда негативное отношение к „тяжелым“ наркотическим средствам сочетается с лояльностью к веществам, которые рекламируются как „легкие“, и неопасные», — заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Однако в комитете нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству восприняли инициативу эсеров как очень сырую. Глава комитета Павел Крашенинников рассказал журналистам, что законопроект «Справедливой России» был внесен без соблюдения необходимых требований. В документе, по словам депутата, отсутствуют отзывы кабинета министров и Верховного суда.

«Поэтому комитет вернул законопроект его авторам. Кроме того, они внесли одним законопроектом поправки в УК и КоАП. Это тоже запрещено», — отметил Крашенинников, добавив, что законопроект об уголовной ответственности является, скорее всего, пиар-ходом, ведь эсерам прекрасно известно, как необходимо вносить проекты законов.

Впрочем, отклонение законопроекта «Справедливой России» вовсе не означает, что власти решили закрыть глаза на пропаганду наркотиков в интернете. На днях президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить и внести в УК правки об уголовной ответственности за популяризацию наркотических веществ в интернете. Ответственность за это возложена на премьер-министра страны Дмитрия Медведева.

Инициатива, на мой взгляд, правильная, — прокомментировал ситуацию адвокат Шота Горгадзе. — Но сначала нам нужно определиться, что именно считать пропагандой наркотических веществ. Безусловно, нельзя, к примеру, сажать подростка за то, что он вышел на улицу в майке с изображением марихуаны. Безусловно, нельзя сажать за репост каких-либо картинок в интернете.

«Ответственность должна наступать лишь за то, если человек целенаправленно создает, скажем, сайт, на котором ничего не продает, но учит, как готовить наркотики, учит, как их приобретать, а еще рассказывает всем о том, что употреблять наркотики — это несказанное удовольствие», — уверен Горгадзе.

Юрист добавил, что, на его взгляд, сразу сажать людей на семь лет за пропаганду наркотиков, возможно, не стоит. По мнению Горгадзе, для начала можно ограничиться большим штрафом.

Адвокат Роман Островский отметил в комментарии «Ридусу», что законодатели во избежание перекосов в будущем должны четко отделить художественное описание действия наркотиков (такое описание, например, можно встретить в рассказе Михаила Булгакова «Морфий» — прим. ред.) от реальной пропаганды запрещенных веществ. «Очевидно, в первую очередь закон должен ударить по онлайн-торговцам из даркнета, которых сейчас правоохарнителям привлечь практически невозможно», — сказал юрист.

Ранее в Общественной палате РФ пришли к выводу, что одним из основных факторов, побуждающих к преступлениям в интернете, является анонимность. Так, генеральный директор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов полагает, что в России пора создавать систему деанонимизации пользователей.

«В случае правонарушения спецслужбы должны иметь возможность быстро идентифицировать преступников. Сейчас на Западе существует технологическое движение, продвигающие интернет в сторону шифрования. То есть обычный интернет пытаются превратить в теневую платформу, где все будет анонимно и разрешено. Я считаю это неправильным», — пояснил эксперт.

