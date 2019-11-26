«Локомотив» проиграл «Байеру» и остался без весны

Столичный «Локомотив» уступил в домашнем матче Лиги чемпионов UEFA немецкому «Байеру». Встреча завершилась со счетом 0:2. Это поражение закрыло москвичам дорогу в Лигу Европы с третьего места в группе D. Весенних выступлений в еврокубках не будет.

В первом тайме «Локомотив» смотрелся неплохо и имел моменты для того, чтобы открыть счет. На 7-й минуте это даже удалось сделать, но судья свистнул офсайд. Через три минуты вратарь немцев на ленточке остановил мяч после удара Крыховяка. И тут же «железнодорожники» забили, но в свои ворота. После углового Эдер попал в Жемалетдинова, и вдвоем они оформили автогол.



Во второй половине встречи «красно-зеленых» словно подменили. Немецкий клуб перехватил инициативу и на 54-й минуте удвоил счет — Бендер здорово пробил по летящему мячу, загнав его в верхний угол. В самом конце матча у «Локомотива» была еще пара шансов, но использовать их хозяева не смогли.



«Красно-зеленые» находятся на последней строчке в группе D с тремя очками. «Байер» с шестью занял третье место. «Локомотиву» еще предстоит игра в Мадриде с «Атлетико» 11 декабря, но она ничего уже не решает.

Выступление «Локомотива» в Лиге чемпионов нынешнего сезона можно назвать неудачным. Стартовали с победы, но затем несколько раз обидно проиграли, показывая неплохой футбол.