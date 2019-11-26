Мужчина на почве ревности зарезал бывшую жену в Домодедово

Молодая женщина погибла в Домодедово от рук бывшего супруга. Причиной нападения стала ревность. Мужчина нанес своей жертве несколько ударов ножом и скрылся.

«В полицию Подмосковья поступила информация о несении телесных повреждений в Домодедово. В ходе проверки было установлено, что 25 ноября мужчина несколько раз ударил женщину, предположительно, ножом, в результате от полученных ранений она скончалась», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

По словам очевидцев, мужчина подкараулил бывшую жену возле подъезда и там же нанес несколько ударов ножом. Сделано это было профессионально. Женщина скончалась в больнице.

Убийца объявлен в розыск, добавили в полиции.

В начале октября в Домодедово было обнаружено тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями.