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WADA посоветовали отстранить российских спортсменов на четыре года

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© instagram.com

© instagram.com

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) получил рекомендацию Комитета по соответствию (CRC) об отстранении спортсменов России от международных соревнований на четыре года. Предложение, вероятно, получит одобрение на заседании 9 декабря, сообщила New York Times со ссылкой на информированный источник.

По данным издания, речь идет о соревнованиях, которые проводят все федерации, подписавшие кодекс WADA. В их число входит и FIFA. Документ также рекомендует отстранить российских официальных лиц от посещения спортивных мероприятий и запретить России принимать и подавать заявки на организацию международных турниров.

Два дня назад Комитет по соответствию рекомендовал исполкому WADA лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) из-за возможных манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории. Процедура уже запущена.

В середине октября глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил о том, что тысячи допинг-проб российских спортсменов были изменены с целью скрыть возможные нарушения.

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