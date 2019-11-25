WADA посоветовали отстранить российских спортсменов на четыре года
- 25 ноября 2019, 22:36
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) получил рекомендацию Комитета по соответствию (CRC) об отстранении спортсменов России от международных соревнований на четыре года. Предложение, вероятно, получит одобрение на заседании 9 декабря, сообщила New York Times со ссылкой на информированный источник.
По данным издания, речь идет о соревнованиях, которые проводят все федерации, подписавшие кодекс WADA. В их число входит и FIFA. Документ также рекомендует отстранить российских официальных лиц от посещения спортивных мероприятий и запретить России принимать и подавать заявки на организацию международных турниров.
Два дня назад Комитет по соответствию рекомендовал исполкому WADA лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) из-за возможных манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории. Процедура уже запущена.
В середине октября глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил о том, что тысячи допинг-проб российских спортсменов были изменены с целью скрыть возможные нарушения.
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