Экологи потребовали от США и ЕС покрыть 54% расходов на охрану природы

Соединенные Штаты и страны Евросоюза, ведущие самую активную хозяйственную деятельность в мире, должны возместить 54% затрат на ликвидацию негативных последствий изменения климата Земли. Именно они стали причиной нынешнего кризиса, и подобный шаг станет для них «важной возможностью исполнить обязанности перед теми, кто сильнее всего пострадал от климатических бедствий», — считают представители некоторых природоохранных организаций.

По оценкам экологов, 10% населения планеты живет в наиболее комфортных условиях и генерирует около 50% вредных выбросов в атмосферу. При этом половина человечества, находящаяся на грани или за гранью бедности, ответственна лишь за 10% загрязнения.

Соединенные Штаты должны взять на себя 30,4% расходов на экологию, Евросоюз — 24%, а Китай — 10,4%. Эти средства необходимо направить на помощь развивающимся странам, страдающим от наводнений, засух и ураганов, которые вызваны климатическими изменениями.

Экологические активисты рассчитали и примерную сумму, которую необходимо ежегодно выделять на экологические цели до 2030 года. Как пишет «Интерфакс», она равняется 300 миллиардам долларов. Заявления экологов опубликованы перед климатическим саммитом в Мадриде, запланированным на 2 — 13 декабря. На 25-й Конференции ООН по изменению климата необходимо разработать механизм возмещения убытков и ущерба, связанных с проблемами глобального потепления.

Авторы заявлений напоминают, что рамочная конвенция ООН об изменении климата, вступившая в силу в 1994 году, а также Парижское соглашение по климату 2015 года основаны на принципах справедливого распределения между странами мира общего бремени — смягчения последствий изменения климата и адаптации к этим изменениям.



Стратегической целью Парижского соглашения остается удержание роста средней температуры на планете к концу XXI века в пределах «намного ниже» двух градусов относительно доиндустриального уровня. Кроме того необходимо «приложить усилия» для того, чтобы не допустить потепления на 1,5 градуса. Документ вступил в силу 4 ноября 2016 года после его ратификации 55 сторонами Рамочной конвенции ООН об изменении климата. На них приходится более 55% объема общего выброса парниковых газов.

Парижское соглашение, по состоянию на сентябрь 2019 года, обязательно для 186 стран. Россия участвует в нем с сентября 2019 года. Соединенные Штаты заявили о выходе в 2017 году, начав сам процесс в ноябре 2019 года.

Недавно ученые заявили, что использование возобновляемых источников энергии может спасти тысячи жизней в Африке.