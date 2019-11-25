Массовую драку дворников в Москве сняли на видео

Несколько десятков столичных дворников сошлись в настоящем побоище на улице Ефремова. Массовая драка с применением инвентаря произошла вечером 24 ноября.

Видеозапись инцидента была опубликована на сайте РЕН ТВ. Причина драки выясняется сотрудниками полиции.

По данным Главного управления МВД по Москве, более десяти участников драки были доставлены в полицию. О серьезных травмах среди подравшихся дворников не сообщается.

Ранее стало известно о столкновениях полиции с болельщиками «Фламенго» в Рио-де-Жанейро.