Фанаты «Фламенго» подрались с полицией в честь победы в кубке

Грандиозными столкновениями с полицией отпраздновали фанаты бразильского «Фламенго» первую за 38 лет победу в Кубке Либертадорес — крупнейшем региональном турнире Южной Америки. Тысячи людей вышли на улицы Рио-де-Жанейро, чтобы поприветствовать футболистов, ехавших в автобусе с открытым верхом. Но закончилось все камнями, бутылками и слезоточивым газом.

Праздник начинался мирно. Автобус с игроками в сопровождении охраны медленно пробивался сквозь толпу, одетую в красно-черные цвета. Но когда кортеж свернул с главной улицы города, некоторые фанаты попытались пробраться за оцепление и сцепились с полицейскими.



В конце концов хулиганов удалось успокоить и болельщики продолжили празднование победы над аргентинским «Ривер Плейтом» со счетом 2:1.



В этот вечер даже Иисус, взирающий на Рио с вершины Корковаду, был одет в футболку «Фламенго». На улицах города царил настоящий карнавал.



Ранее стало известно, что болельщиков «Спартака» могут не пустить на матч с «Зенитом» из-за оскорблений в адрес Дзюбы.

