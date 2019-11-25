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Фанаты «Фламенго» подрались с полицией в честь победы в кубке

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© Twitter

© Twitter

Грандиозными столкновениями с полицией отпраздновали фанаты бразильского «Фламенго» первую за 38 лет победу в Кубке Либертадорес — крупнейшем региональном турнире Южной Америки. Тысячи людей вышли на улицы Рио-де-Жанейро, чтобы поприветствовать футболистов, ехавших в автобусе с открытым верхом. Но закончилось все камнями, бутылками и слезоточивым газом.

Праздник начинался мирно. Автобус с игроками в сопровождении охраны медленно пробивался сквозь толпу, одетую в красно-черные цвета. Но когда кортеж свернул с главной улицы города, некоторые фанаты попытались пробраться за оцепление и сцепились с полицейскими.

В конце концов хулиганов удалось успокоить и болельщики продолжили празднование победы над аргентинским «Ривер Плейтом» со счетом 2:1.

В этот вечер даже Иисус, взирающий на Рио с вершины Корковаду, был одет в футболку «Фламенго». На улицах города царил настоящий карнавал.

Ранее стало известно, что болельщиков «Спартака» могут не пустить на матч с «Зенитом» из-за оскорблений в адрес Дзюбы.

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