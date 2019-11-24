Фанатов «Спартака» могут не пустить на матч с «Зенитом»

Спартаковские фанаты вновь позволили себе оскорбительные «заряды» в адрес капитана сборной России и нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Оскорбления звучали с трибуны гостей во время матча с «Уралом» в Екатеринбурге. Теперь болельщикам «красно-белых» могут официально закрыть доступ в гостевой сектор на «Газпром Арене» во время поединка с «Зенитом» 1 декабря. Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) пообещали собрать доказательства непристойного поведения и передать их в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС).

«На матче 17-го тура РПЛ „Урал“ — „Спартак“ болельщики московской команды допустили массовые оскорбительные скандирования. Российская Премьер-лига категорически не приемлет подобные проявления неуважения. В настоящее время Лигой начата проверка и сбор соответствующих материалов, которые будут переданы в КДК РФС», — заявили в РПЛ.

Статья 112 дисциплинарного регламента РФС предусматривает наказание в виде штрафа или запрета на допуск зрителей в секторы стадиона на один матч за «скандирование (повторяющееся массовое выкрикивание) зрителями на стадионе ненормативной лексики и/или оскорбительных выражений до, во время и после матча».

Радикально настроенные болельщики начали провоцировать Дзюбу еще во время гостевого матча сборной России против команды Сан-Марино. Стоит отметить, что бранные слова в адрес воспитанника «Спартака», нынешнего лидера «Зенита» и капитана россиян выкрикивали не только «красно-белые». В Сети появилось официальное заявление «террористическо-вокальной группировки „БББ“», которая взяла на себя ответственность за акцию и даже назвала ее причину. Трудно сказать, насколько серьезна данная «петиция», но обвинять в инциденте на секторе в Серравалле только «красно-белых» тоже было бы странно.



Между Дзюбой и спартаковскими фанатами давно «пробежала кошка». Артем в восемь лет пришел в детскую футбольную школу «Спартака» и прошел все ступени лестницы до основного состава клуба. Интересно, что дебютировал он за «красно-белых» как раз в матче против «Урала» в 2006 году.

В течение девяти лет Артем являлся футболистом «Спартака», но не всегда попадал в основную обойму, что его явно раздражало. Дзюба позволял себе критиковать тренеров и явно демонстрировать недовольство. Его отправляли в аренду в «Томь» и «Ростов». Нападающий не раскисал, много работал над собой и явно прогрессировал, хотя не имел выдающихся данных от природы.



Однако полностью раскрылся Дзюба в «Зените», куда со скандалом ушел из «Спартака» в 2015 годы. Болельщики «красно-белых» не простили Артему этого решения, и постоянно упрекают его в излишней «любви к деньгам». Прозвища, которыми они награждают «предателя», в приличном обществе употреблять не принято. Игрок иногда отвечает взаимностью. К примеру, однажды в матче против спартаковцев он как бы случайно, но демонстративно наступил на фанатский шарф москвичей, брошенный на поле с трибуны. При этом голы в ворота своего бывшего клуба нападающий никогда бурно не празднует.