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Два человека пропали при задымлении в шахте в Коми

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© "ВКонтакте"

© "ВКонтакте"

Двое горнорабочих перестали выходить на связь после задымления в нефтяной шахте № 1 в Ухте. Эвакуированы 42 человека. Работа предприятия остановлена.

«Задымление произошло на глубине 200 метров на нефтешахте № 1 по добыче тяжелой нефти. На поверхность выведены 42 человека», — цитирует РИА Новости источник в местных экстренных службах.

На место происшествия направлена группа из 12 горноспасателей.

Нефтешахтное производственное предприятие «Яреганефть», где произошло ЧП, принадлежит ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Ранее стало известно о крупном пожаре в ресторане в Сургуте.

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