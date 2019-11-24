Два человека пропали при задымлении в шахте в Коми
- 24 ноября 2019, 21:56
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Двое горнорабочих перестали выходить на связь после задымления в нефтяной шахте № 1 в Ухте. Эвакуированы 42 человека. Работа предприятия остановлена.
«Задымление произошло на глубине 200 метров на нефтешахте № 1 по добыче тяжелой нефти. На поверхность выведены 42 человека», — цитирует РИА Новости источник в местных экстренных службах.
На место происшествия направлена группа из 12 горноспасателей.
Нефтешахтное производственное предприятие «Яреганефть», где произошло ЧП, принадлежит ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».
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