Крупный пожар произошел в ресторане в Сургуте

Ресторан «Кристалл» загорелся вечером 24 ноября на окраине Сургута. Из здания на улице Рационализаторов эвакуировали 60 человек. Один из них был осмотрен врачами скорой помощи. Площадь пожара, по данным МЧС, составила около 3600 квадратных метров.

«Один пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью», — заявили спасатели. Врачи назвали его состояние удовлетворительным.

По словам очевидцев, сначала пламя охватило крышу ресторана, потом он загорелся полностью. В МЧС заявили о локализации возгорания. Причины пожара пока неизвестны.



Неделю назад два человека погибли во время пожара под Липецком.