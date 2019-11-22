В Кремле знают о проблемах с помощью подтопленцам в Иркутской области
- 22 ноября 2019, 14:35
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Президент России Владимир Путин прекрасно осведомлен, что в ситуации с оказанием помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области, к сожалению, не все гладко. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президенту, естественно, докладывают, вы знаете, что он держит это под своим контролем. Известно, что там не все гладко: проделана большая работа, но далеко не все гладко», — цитирует Пескова ТАСС.
Ситуацию держат на контроле также вице-премьер РФ Виталий Мутко и региональные чиновники, добавил пресс-секретарь президента.
Во время летнего наводнения в Иркутской области погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тысяч домов.
Ранее эксперты констатировали, что ожидать каких-либо решительных действий по ликвидации последствий паводка от губернатора Иркутской области Сергея Левченко пока не приходится, поскольку глава региона, по их словам, занят спасением своего семейного бизнеса.
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