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В Кремле знают о проблемах с помощью подтопленцам в Иркутской области

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Президент России Владимир Путин прекрасно осведомлен, что в ситуации с оказанием помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области, к сожалению, не все гладко. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президенту, естественно, докладывают, вы знаете, что он держит это под своим контролем. Известно, что там не все гладко: проделана большая работа, но далеко не все гладко», — цитирует Пескова ТАСС.

Ситуацию держат на контроле также вице-премьер РФ Виталий Мутко и региональные чиновники, добавил пресс-секретарь президента.

Во время летнего наводнения в Иркутской области погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тысяч домов.

Ранее эксперты констатировали, что ожидать каких-либо решительных действий по ликвидации последствий паводка от губернатора Иркутской области Сергея Левченко пока не приходится, поскольку глава региона, по их словам, занят спасением своего семейного бизнеса.

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В МИД РФ назвали число россиян, находящихся в зарубежных тюрьмах

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© pexels.com

© pexels.com

В настоящее время в пенитенциарных учреждениях за пределами РФ находятся около шести тысяч россиян, сообщил начальник консульского департамента МИД России Руслан Голубовский.

По его словам, спектр обвинений против российских граждан весьма широк. «Часть из них, однозначно, имеет политическую подоплеку — как в делах Бутиной и Вышинского», — цитирует Голубовского «Интерфакс».

Он также отметил, что подавляющее большинство осужденных за границей россиян — в странах, где есть большие российские диаспоры, и совершенные там преступления зачастую имеют «бытовой характер».

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила составить полный список граждан РФ, которые находятся за рубежом в местах лишения свободы и нуждаются в помощи, передает агентство.

В начале недели «Ридус» сообщал, что в Интерполе стали заниматься проблемой, связанной с задержанием в Ливии граждан России Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Согласно информации, поступившей из СК, россияне содержатся под стражей в пенитенциарном учреждении «Митига» в Триполи.

По словам главы Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, задержанные в Триполи россияне, занимавшиеся социологическими исследованиями в Ливии, подвергались пыткам в тюрьме.

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