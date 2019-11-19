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Жители Иркутской области считают, что губернатору Левченко пора в отставку

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© Kremlin.ru

© Kremlin.ru

Более 50% жителей Иркутской области считают, что губернатор региона и представитель КПРФ Сергей Левченко должен уйти в отставку. Об этом свидетельствуют результаты свежего социологического исследования ВЦИОМ.

В частности, люди недовольны невыполненными обещаниями, отсутствием контроля в лесной отрасли и бездействием во время паводка. Абсолютное большинство респондентов (57%) уверены, что Левченко уже не сможет добиться позитивных изменений, передает «Ирк.ру».

Кроме того, 50% опрошенных считают, что Игорю Левченко удалось победить на выборах губернатора Иркутской области в 2015 году только лишь благодаря усталости населения от прошлого главы региона Сергея Ерощенко.

По данным рейтинга политической устойчивости губернаторов, составленного экспертами коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», Левченко входит в перечень губернаторов, которые могут уйти в отставку перед плановыми выборами в сентябре 2020 года.

По мнению руководителя Фонда развития гражданского общества Константина Костина, при принятии решений об отставках будут оцениваться избираемость губернаторов, эффективность их работы, а также учитываться проблемные поля.

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