ВМС США провели операцию в Южно-Китайском море

Очередная акция «по обеспечению свободы навигации» с участием военных кораблей Соединенных Штатов прошла несколько дней назад в Южно-Китайском море. Суда приблизились к спорным водам, на которые претендуют Китай, Бруней, Малайзия, Филиппины, Тайвань и Вьетнам.

Как заявила агентству Reuters представитель Седьмого флота ВМС США Ринн Моммсен, литоральный боевой корабль Gabrielle Giffords 20 ноября проследовал в 12 милях от от архипелага Спратли (Наньша), а эсминец Wayne Meyer на следующий день приблизился к Парасельским островам (Сиша).

«Эти миссии основаны на верховенстве закона и демонстрируют нашу приверженность защите прав, свобод и законного использования моря и воздушного пространства, гарантированного всем народам», — цитирует агентство слова Моммсен.

Соединенные Штаты обвиняют Китай в милитаризации Южно-Китайского моря и в попытках запугать азиатских соседей, которые также готовы использовать богатые залежи нефти и газа в его акватории.



Ранее на этой неделе глава Пентагона Марк Эспер встретился с министром обороны Китая Вей Фэнхэ для проведения переговоров за закрытыми дверями в рамках встречи военных министров в Бангкоке. Вэй призвал США «прекратить демонстрировать мускулы в Южно-Китайском море, не провоцировать и не усиливать напряженность в регионе». Эспер в ответ обвинил Пекин в том, что он «все чаще прибегает к принуждению и запугиванию для достижения своих стратегических целей» в этом районе.

Несколько дней назад, по неподтвержденным данным СМИ, в районе Южно-Китайского моря произошел мощный подводный взрыв, причины которого неизвестны.