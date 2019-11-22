СМИ сообщили о «подводном ядерном взрыве» в Южно-Китайском море

Некое событие, напоминающее «подводный ядерный взрыв», произошло 20 ноября в Южно-Китайском море. Издание Hal Turner Radio Show оценило его мощность от 10 до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте, ссылаясь на данные океанографических приборов, которые контролируют акваторию этого района.

По данным «военных источников», взрыв произошел на глубине около 50 метров, что исключает рассмотрение в качестве его причины землетрясения. В районе инцидента отмечено повышение уровня радиации, пишет сайт газеты «Взгляд».

Издание отмечает, что в Южно-Китайском море несут боевое дежурство подводные лодки США. Возможно, взрыв повредил одну из них.

Официального подтверждения данному событию не дал ни один научно-исследовательский центр, осуществляющий мониторинг указанной акватории Южно-Китайского моря.

Не так давно американские СМИ заинтересовались вопросом: опасны ли подводные лодки Северной Кореи для побережья США.