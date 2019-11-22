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Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в Одессе

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© Twitter

© Twitter

Передняя стойка шасси подломилась у самолета Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines во время приземления в аэропорту Одессы. При этом лайнер садился на полосу повторно, поскольку первой попытке помешал сильный ветер, сообщили турецкие СМИ.

Экипаж эвакуировал пассажиров из передней двери салона при помощи надувных трапов. Все люди благополучно покинули борт. Видеозапись спасения выложили в Сеть.

Самолет выполнял рейс из Стамбула. Из Турции выслана специальная команда для ремонта самолета, сообщила турецкая пресса.

Инцидент с воздушным судном стал вторым за сутки для одесского аэропорта. Ранее передняя стойка шасси подломилась у частного самолета Gulfstream.

Тем временем ураганный ветер дует и на черноморском побережье России. В Новороссийске он перевернул «Газель».

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