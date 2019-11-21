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Ураганный ветер опрокинул «Газель» в Новороссийске

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© "ВКонтакте"

© "ВКонтакте"

Сильнейший ветер, обрушившийся на Новороссийск 21 ноября, перевернул грузовой автомобиль «Газель». Инцидент произошел вечером на улице Шоссейной. Фотографию с места событий опубликовало местное издание.

Ранее мэр города Игорь Дяченко на своей странице в Instagram заявил о введении режима ЧС. «В связи с усилением ветра в Новороссийске до параметров ураганного, 35−38 метров в секунду, провел внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В городе вводим режим чрезвычайной ситуации», — написал градоначальник.

22 ноября отменили занятия в школах, однако детские сады продолжат работу.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился о переводе всех экстренных служб в режим полной готовности. МЧС попросило граждан оставаться по возможности дома и воздержаться от использования личного транспорта.

В тот же день в Москве без ураганного ветра загорелся и взорвался грузовой автомобиль.

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