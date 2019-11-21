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006643

AIU временно отстранила президента и исполнительного директора ВФЛА

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© Twitter

© Twitter

Независимая антидопинговая организация Athletics Integrity Unit (AIU) приняла решение о временном отстранении президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина и исполнительного директора Александра Паркина. Об этом сообщила пресс-служба AIU в Twitter.

AIU обвинила ВФЛА в серьезных нарушениях антидопинговых правил. В их числе — отказ от сотрудничества со следствием и затруднение хода расследования чиновниками высокого ранга российской организации. Речь идет о деле прыгуна в высоту Даниила Лысенко.

«Несколько высокопоставленных должностных лиц ВФЛА, в том числе президент Дмитрий Шляхтин и исполнительный директор Александр Паркин, спортсмен и его тренер, также были обвинены в фальсификации и/или соучастии и в соответствии с антидопинговыми правилами и были временно отстранены», — сказано в сообщении пресс-службы.

В конце сентября Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не восстановила членство ВФЛА и продлила ее отстранение.

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