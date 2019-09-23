Легкоатлеты из РФ поедут на чемпионат мира в нейтральном статусе

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и продлила ее отстранение.

Данное решение было принято на заседании совета IAAF.

«Совет единогласно принял решение, что ВФЛА на данный момент не может быть восстановлена в правах», — приводит ТАСС слова главы рабочей группы IAAF по восстановлению ВФЛА Руне Андерсена.

Как пишет «Взгляд», Андерсен, в частности, отметил, что на это решение повлияли недавно появившиеся подозрения в манипуляциях с базой данных московской лаборатории.

В связи с отстранением ВФЛА российским легкоатлетам придется выступать под нейтральным флагом на чемпионате мира в Катаре, который пройдет с 27 сентября по 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских спортсменов, имеющих нейтральный статус.

Как известно, российским легкоатлетам разрешено выступать в международных соревнованиях в нейтральном статусе с 2016 года. К участию их допускают на основании индивидуальных заявок в IAAF.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил о возникшей угрозе отстранения российских спортсменов от участия в летней Олимпиаде 2020 года.

До этого Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отпустило России три недели на объяснение появившейся информации о признаках манипулирования данными московской антидопинговой лаборатории.

Напомним, журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что WADA подозревает Россию в манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории, о чем исполком организации будет проинформирован в понедельник, 23 сентября.