Историки осудили открытие музея Фоменко и Носовского в Ярославле

В центре Ярославля вскоре должен открыться частный музей Новой хронологии, основным экспонатом которого станет очень спорная научная теория Фоменко — Носовского, по-своему трактующая историю человечества. Профессиональные ученые негативно отнеслись к этой инициативе. Их мнение приводится в материале «Новых Известий».

Если вкратце охарактеризовать теорию Фоменко — Носовского, то это — призыв к пересмотру всей общепринятой хронологии и истории. По мнению авторов, она навязана западной наукой из корыстных побуждений. Ложь в трудах признанных историков древности и современности во всем: в месте и времени рождения Христа, в датах большинства важнейших исторических событий и даже в трактовке их последствий. По теме издано множество сборников и монографий. Теория имеет достаточно большое количество последователей.

«Я много лет борюсь с этой заразой под названием „фоменковщина“. Это зараза системная, структурная, это — болезнь общества. Болезнь в прямом смысле, потому что поражены органы интеллектуальные, наиболее важные для человека», — заявил историк Евгений Понасенков.

По его словам, музеем «аттракцион» в Ярославле назвать сложно.

«Это абсолютнейший бред. И по существу якобы „новая хронология“ — не ошибка, а безусловная попытка нарочитой, злостной фальсификации. Это — не имеющее никакого исторического смысла, зато предельно вредное построение. Я уверена, это общее мнение всех представителей всех гуманитарных наук. „Фоменковцы“ — абсолютные неучи в истории», — заявила профессор, ведущий научный сотрудник отдела теории и методики института археологии РАН, доктор исторических наук Вера Ковалевская.

Недавно в Австрии приняли решение передать родной дом Гитлера в распоряжение полицейского участка.