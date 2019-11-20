Дом Гитлера станет отделением полиции

Австрийские власти решили превратить в полицейский участок дом, в котором родился Адольф Гитлер. Об этом заявил 19 ноября министр внутренних дел страны. Судьба здания в городе Браунау-ам-Инн на границе с Германией обсуждалась несколько лет. Его даже могли снести.

Государство выкупило дом у бывших владельцев и сейчас ищет архитекторов для перепланировки помещений. Экспертный совет, включающий государственных чиновников, определит победивший проект в первой половине 2020 года. Местное отделение полиции — лучший способ показать, что здание больше не должно быть местом паломничества неонацистов, считают власти.

«Будущее использование здания полицией должно дать безошибочный сигнал о том, что оно больше никогда не вызовет воспоминаний о национал-социализме», — цитирует Reuters слова министра внутренних дел Австрии.

Гитлер родился 20 апреля 1889 года в деревеньке Рансхофен, впоследствии ставшей частью Браунау-ам-Инн. Городской совет Рансхофена в 1933 году дал лидеру нацистов звание почетного горожанина. В 2011 году это решение отменили власти Браунау-ам-Инн, отметив, что никаких соответствующих документов в архиве не обнаружено.

В 1989 году перед родным домом Гитлера за две недели до его 100-летия был установлен камень с надписью: «За мир, свободу и демократию. Не допустим фашизма вновь, миллионы погибших просят нас об этом». Интересно, что бывшая хозяйка дома не разрешила властям разместить на его стене аналогичную мемориальную доску, сочтя это нарушением прав собственности. Тогда муниципалитет и задумался о камне перед зданием на общественной земле.



В начале ноября в Генассамблее ООН одобрили российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Против выступили лишь США и Украина.