Сенат США принял проект закона о защите прав человека в Гонконге

Сенат Соединенных Штатов 20 ноября единогласно принял законопроект, направленный на защиту прав человека в Гонконге. Документ был одобрен на фоне подавления Китаем демократического протестного движения в этом жизненно важном финансовом центре, отмечает Reuters.

После голосования сенаторов «Гонконгский закон о правах человека и демократии» передается в палату представителей, ранее утвердившую собственную версию документа.

Обеим палатам предстоит уладить разногласия, прежде чем проект закона отправят на рассмотрение президенту США Дональду Трампу.

Сенат также единогласно принял и второй законопроект, который призван запретить экспорт определенных боеприпасов в Гонконг. Речь идет о слезоточивом газе, перцовых баллончиках, резиновых пулях и электрошокерах для полиции.

В Белом доме не прокомментировали перспективы законопроектов. Пока неизвестно, подпишет ли их президент Трамп или наложит вето.

Анонимный источник агентства в президентской администрации заявил, что предстоят интенсивные дебаты между помощниками главы государства. Если проекты законов попадут на стол Трампу, они могут вызвать обеспокоенность из-за возможного срыва торговых переговоров с Китаем.

Тем временем агрессивный настрой в противостоянии в Гонконге демонстрируют как раз протестующие молодые люди. Они вредят городской транспортной инфраструктуре, применяют «коктейли Молотова» и луки против полиции, громят университетские городки и поджигают мосты. Активного применения силы со стороны китайских властей с нетерпением ждут в Соединенных Штатах. Но таких действий со стороны Пекина пока нет. Правоохранительные органы используют только слезоточивый газ и водометы, выдавливая «детей» из занимаемых ими районов мягко, но настойчиво.

Несколько дней назад полиция пригрозила протестующим в Гонконге настоящими пулями, если они не прекратят нападения на полицейских с применением средств, опасных для жизни.