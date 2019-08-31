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Минобороны опубликовало видео пуска ракеты комплекса «Искандер»

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© youtube.com

© youtube.com

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области в рамках тактических учений ракетного соединения Восточного военного округа (ВВО) был произведен пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер», сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что ракета была выпущена по цели, имитирующей критически важный объект условного противника, добавив, что вышеозначенная цель была уничтожено.

В ходе тренировки расчет комплекса выполнил нормативы по его переводу из походного положения в боевое и по нанесению ракетного удара по координатам., отмечает ФАН.

В министерстве также сообщили, что для оценки эффективности поражения цели был использован беспилотный летательный аппарат-разведчик «Орлан-10», с которого на пункт управления на полигоне передавался видеосигнал.

Видео запуска баллистической ракеты было опубликовано на YouTube-канале Министерства обороны РФ.

Как писал «Ридус», год назад в России начались работы по модернизации оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер»,

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