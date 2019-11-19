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Зеленский решил не бриться до возвращения украинских кораблей из России

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© president.gov.ua

© president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский признался в суеверности, пообещав не бриться до возвращения из РФ трех украинских кораблей, которые были задержаны в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.

На пресс-конференции после встречи с премьером Чехии Андреем Бабишем в Киеве украинский лидер извинился за небритое лицо, напомнив об украинском слове «забобон», которое означает суеверие.

«Сейчас я жду корабли. Корабли вернутся — тогда побреюсь» — цитирует Зеленского РИА Новости.

Как отмечает агентство, в ВМС ВС Украины сообщили, что корабли, переданные украинской стороне 18 ноября, начали переправлять в Одессу, а прибытие судов ожидается 20−21 ноября.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три судна украинских ВМС, вторгшихся в территориальные воды РФ: бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу. Моряков задержали, а сами корабли отбуксировали в Керчь.

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