Есть ли свет в конце туннеля: что происходит с человеком во время комы

Свет в конце туннеля, разговор с Богом и Страшный суд — о чем только не рассказывают люди, которые перенести клиническую смерть или находились в коме. Проверить достоверность этих рассказов невозможно, но ученых всегда интересовало, как человеческий мозг работает в такие моменты.

«Ридус» решил выяснить, что такое «свет в конце туннеля» и правда ли, что люди, находящиеся какое-то время между жизнью и смертью, ощущают что-то мистическое.

Некоторые исследования показывают высокую активность работы мозга во время клинической смерти, такая же активность происходит и во время фазы быстрого сна. Но это не значит, что наш мозг считает, что мы умираем.



Примерно половина людей, у которых был околосмертный опыт, говорят, что «осознали собственную смерть». В 2015 году ученые проводили опыты на крысах, которым мерили электрическую активность мозга во время и вскоре после остановки сердца. Авторы обнаружили короткую вспышку активности, характерную скорее для состояния бодрствования. Это значит лишь то, что после остановки сердца еще какое-то время возможна работа сознания. Мы можем что-то ощущать, ведь еще не до конца умерли, — рассказал «Ридусу» кандидат биологических наук, российский биолог, популяризатор науки Александр Панчин.

Получается, находясь в коме, мозг продолжает работать, и человек может чувствовать и ощущать. Например, недавно СМИ рассказывали о 31-летней Кире Шиловской, которая из-за инсульта впала в кому в Турции.

Сейчас девушка уже находится в больнице в Санкт-Петербурге и проходит реабилитацию. Кире повезло: она быстро оклемалась после комы и уже может самостоятельно передвигаться и говорить. В одном из интервью с журналистами девушка рассказала, что во время комы не было никаких мистических событий:

Помню только, что, когда умираешь, очень холодно в сердце становится. Потом укол или разряд — и горячо. Света в конце туннеля нет, — рассказывает Кира.

Включите свет!

Мы поинтересовались у нейробиолога Панчина, а что такое на самом деле «свет в конце туннеля».

Когда нарушается снабжение мозга и, в частности, сетчатки кислородом, наше зрение постепенно отключается. Периферийное зрение пропадает первым, центральное сохраняется дольше. Поэтому возникает эффект светлого тоннеля в темноте, — рассказал «Ридусу» ученый.

Похожий эффект могут испытывать летчики, которые переносят серьезные перегрузки в тренажерах, когда кровь оттекает от головы. При клинической смерти бывают и другие необычные состояния, например, чувство «выхода из собственного тела».

Нейробиологи нашли область в мозге, ударив током в которую, можно воссоздать этот эффект у человека, находящегося в сознании. Необычная активность мозга приводит к необычным ощущениям, уточняет нейробиолог.

Что ты делал в коме?

Есть люди, которые помнят кому, как обычный ночной сон, но есть и те, кто навсегда запомнил момент между жизнью и смертью. Историй о пребывании в коме много, поэтому для этого материала мы подобрали лишь несколько случаев.

33-летний Сергей из Магнитогорска месяц находился в искусственной коме, но после того, как пришел в себя, вспомнил, что с ним происходило «там».

«Снилось всякое, а в последний раз перед выходом из комы я катил какую-то бабушку на инвалидной коляске по темному и сырому коридору. Рядом шли люди. Вдруг бабушка обернулась и сказала, что мне еще с ними рано, махнула рукой — и я очнулся», — рассказал мужчина «Снобу».



Также в марте 2019 года новостной сайт Reddit опубликовал истории тех, кто однажды побывал в коме, но смог реабилитироваться и продолжить нормальную жизнь. Один из пользователей оставил такой комментарий:

«Моя мама попала в аварию и находилась некоторое время в коме. После того, как она пришла в себя, она рассказала, что находясь в коме она слышала все, что происходило вокруг. Ей казалось, что она будто закрыта в темной коробке, она кричала, что еще здесь и не умерла, но ее никто не слышал. Она сказала мне, что если человек в коме, нужно обязательно говорить ему, что случилось и где он находится».

Некоторые люди говорят, что во время клинической смерти у них были видения, которые потом, при жизни сбылись. Научному объяснению это тоже поддается, так как доказать это невозможно.

