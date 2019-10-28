Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции
- 28 октября 2019, 17:01
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В турецкой Анталье госпитализирована гражданка России с подозрением на инфаркт головного мозга, сообщает генеральное консульство РФ.
По данным дипведомства, состояние российской туристки оценивается как тяжелое.
Женщину ввели в искусственную кому, она находится в реанимационном отделении одной из больниц Антальи.
«Случай признан частично страховым. Медицинское лечение, за исключением отдельных специальных обследований (в частности, проведение ангиографии), будет покрыто за счет страховой компании», — говорится в сообщении на официальной странице консульства в Facebook.
В консульстве также отметили, что критическое состояние женщины не позволяет транспортировать ее в Россию в ближайшее время.
Подруга туристки рассказала о ее ситуации в социальной сети «ВКонтакте».
Как сообщал «Ридус», в конце августа 19-летняя туристка из России впала в кому после плавания в бассейне Турции.
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