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Пятеро мужчин отравились неизвестным алкоголем под Вологдой

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© Википедия

© Википедия

Пять жителей Вологодской области отравились неизвестным алкоголем. Скорее всего, напиток был суррогатным. Всех пострадавших доставили в Сямженскую центральную районную больницу, сообщил сайт РЕН ТВ.

В районной дежурно-диспетчерской службе отметили, что состояние выпивавших признано удовлетворительным. Все они находятся в сознании.

Участники застолья — мужчины 1963, 1964, 1971 и 1983 годов рождения — приехали в Сямжу на заработки из соседнего Вожегодского района. Что они пили, пока установить не удалось.

В августе на Урале было изъято около 10 тонн поддельного алкоголя.

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