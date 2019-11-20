Пятеро мужчин отравились неизвестным алкоголем под Вологдой
- 20 ноября 2019, 02:04
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Пять жителей Вологодской области отравились неизвестным алкоголем. Скорее всего, напиток был суррогатным. Всех пострадавших доставили в Сямженскую центральную районную больницу, сообщил сайт РЕН ТВ.
В районной дежурно-диспетчерской службе отметили, что состояние выпивавших признано удовлетворительным. Все они находятся в сознании.
Участники застолья — мужчины 1963, 1964, 1971 и 1983 годов рождения — приехали в Сямжу на заработки из соседнего Вожегодского района. Что они пили, пока установить не удалось.
В августе на Урале было изъято около 10 тонн поддельного алкоголя.
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