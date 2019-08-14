ФСБ изъяла на Урале более 10 тонн контрафактного алкоголя

Более 10 тонн контрафактного алкоголя изъяли сотрудники ФСБ в подпольном цеху в городе Заречном Свердловской области.

Деятельность незаконного предприятия пресечена, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в результате оперативных мероприятий было изъято 7 тысяч 513 стеклянных бутылок, на которых были наклеены этикетки водочной и коньячной продукции марок: «Нефть», «Царская охота», «Хенесси», «Голд 999», «Дербент» и «Кенигсберг».

Кроме того, семь работников подпольного цеха, двое из которых являются иностранными гражданами, задержаны.

В ведомстве добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Как известно, подпольные компании производят не только контрафактный алкоголь. Так, в июле, как писал «Ридус», спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что доля поддельной минеральной воды на российском рынке уже приблизилась к 80%. В этой связи она призвала жестко бороться с компаниями, занимающимися производством контрафакта.