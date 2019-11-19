Британский паром вернули в Нидерланды из-за 26 мигрантов в холодильнике

Власти Нидерландов 19 ноября вернули в порт Влардинген грузовой паром Britannia Seaways, направлявшийся в Великобританию. Причиной тому стали 26 незаконных мигрантов, найденных в рефрижераторном контейнере.

Голландская полиция не сообщила о состоянии найденных людей. По словам очевидцев, в порт прибыли несколько машин скорой помощи. В Сети также появилась видеозапись отъезда из гавани автобуса с мигрантами. Они закутаны в одеяла.

По данным Reuters, капитан корабля сообщил, что никто из найденных «зайцев» не погиб.



В конце октября в кузове грузовика-рефрижератора под Лондоном нашли 39 мертвых тел. Погибли мигранты из Вьетнама.