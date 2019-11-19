Российский тренер пропал в горах Абхазии

Полиция Абхазии приступила к проверке информации об исчезновении гражданина России. В местных горах пропал 45-летний детский тренер из Пушкина. О нем нет никаких сведений с 11 ноября.

«Мы второй день проводим проверку, сегодня к нам подключилась прокуратура. Пока данных нет. Если информация окажется достоверной, то подключимся к поиску. Если нет, то привлечем к ответственности тех, кто распространяет ложную информацию. Потому что это имидж республики», — цитирует РИА Новости заявление пресс-службы МВД Абхазии.

В прошлый раз мужчина, отправившийся в абхазские горы на собственной машине Hyundai Solaris серого цвета, звонил сестре. Он сообщил, что добрался до нужного места, но с тех пор на связь не выходил. Его телефон находится вне зоны доступа.

Сестра обеспокоена судьбой своего брата. По словам женщины, в населенном пункте, куда он поехал, есть лишь два жилых дома, пишет издание «Новости Абхазии».

В январе гражданин России был убит в собственном доме в Абхазии.