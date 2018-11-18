В Абхазии застрелили россиянина
- 15 января 2019, 16:14
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В своем доме в Абхазии был убит гражданин России, сообщается на сайте МВД республики.
Инцидент произошел в селе Тамыш Очамчырского района.
Как стало известно правоохранителям, 14 января примерно в 01:15 двое неизвестных в масках, вооруженные ружьем неустановленного образца, проникли в дом уроженца Костромы 1977 г. р. Михаила Маслова. Когда он застиг злоумышленников врасплох, они выстрелили в него, ранив в ногу.
От полученного ранения Маслов скончался, говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется розыск лиц, причастных к данному преступлению.
В июне 2018 года в Абхазии похитили с целью выкупа петербургского предпринимателя Максима Яковлева. Его освободили после переговоров с похитителями, которые требовали за его возвращение 200 миллионов рублей.
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