В Абхазии застрелили россиянина

В своем доме в Абхазии был убит гражданин России, сообщается на сайте МВД республики.

Инцидент произошел в селе Тамыш Очамчырского района.

Как стало известно правоохранителям, 14 января примерно в 01:15 двое неизвестных в масках, вооруженные ружьем неустановленного образца, проникли в дом уроженца Костромы 1977 г. р. Михаила Маслова. Когда он застиг злоумышленников врасплох, они выстрелили в него, ранив в ногу.

От полученного ранения Маслов скончался, говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется розыск лиц, причастных к данному преступлению.

В июне 2018 года в Абхазии похитили с целью выкупа петербургского предпринимателя Максима Яковлева. Его освободили после переговоров с похитителями, которые требовали за его возвращение 200 миллионов рублей.

