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Дикие кабаны принесли вирус АЧС из Польши к границам Германии

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© Pixabay

© Pixabay

Вирус африканской чумы свиней (АЧС), активно распространяющийся в Европе, вскоре может проявить себя в Германии. Его обнаружили у двух мертвых диких кабанов в лесу в 85 километрах от немецко-польской границы, заявил Россельхознадзор.

В ведомстве отметили, что, по данным местной прессы, 16 и 17 ноября в данном районе нашли еще 20 трупов диких кабанов. «Россельхознадзор обращает внимание на высокий риск расширения зоны неблагополучия по АЧС не только на территории Польши, но и возможной скорой интродукции вируса в Германию», — сказано в сообщении.

Ранее, 4 ноября, зараженное животное было найдено на территории Любушского воеводства. Самку дикого кабана якобы сбил автомобиль, хотя ее обнаружили на лесной просеке, где сделать это было бы довольно трудно.

«В очередной раз вирус АЧС переместился по территории ЕС в западном направлении на 300 километров. Компетентные службы страны сообщают, что до сих пор вирус выявлялся у диких кабанов, обитающих в районе Варшавы, а также на востоке и севере страны. Кроме того, болезнь медленно перемещалась на северо-запад, в Северную Польшу. Эксперты сходятся во мнении, что причиной таких скачков на большие расстояния, как правило, становится человеческая небрежность», — отметили в Россельхознадзоре.

В ведомстве напомнили, что в конце октября несколько мертвых кабанов были найдены на южном побережье Дании. Местные ветеринарные власти заявили, что животные были пришлыми. Их туши уничтожили без необходимого исследования.

В июле 2017 года первый очаг африканской чумы свиней был выявлен в Румынии. Ряд европейских стран, в том числе Германия, Дания и Чехия, предприняли строгие профилактические меры, чтобы не допустить распространения болезни. Они включают и отстрел диких кабанов. Ветеринары при этом отмечают, что инкубационный период вируса увеличился, что облегчает заражение.

Африканская чума свиней не опасна для человека, но влечет за собой огромные экономические потери.

В середине октября вирус АЧС нашли в пробах мясной продукции на Кубани.

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Панорамная фотоистория об альпийских лугах на Кавказе

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© d-a-ck9.livejournal.com

© d-a-ck9.livejournal.com

Плато Лаго-Наки, известное своими альпийскими лугами, расположено на Западном Кавказе между хребтом Каменное море (на востоке) и горой Мессо (на западе), а с юго юго-западной стороны примыкает к Фишт-Оштенскому горному массиву

Съездили сутра туда по стандартному маршруту — к кордону «Лаго-Наки» и далее пешком на само плато. Но лучше смотреть, чем читать.

Основная дорога на плато:

Вдали виден Оштен:

Главный Кавказский хребет:

Вид с плато на Большой и Малый Тхачи и правее Ачешбоки с перевалом Чертовы ворота между ними:

Ближе:

Большой Тхач на максимальном приближении:

Вечером того же дня поехали на Яворову поляну, чтобы взглянуть на плато с другой стороны:

Панорама самого плато:

Дорога на Яворову поляну:

И виды вокруг:

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